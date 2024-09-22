Водитель Toyota Hiace погиб в ДТП в Иркутской области

Ночью 22 сентября в Черемховском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. На 35 километре автодороги Черемхово – Голуметь – Онот, вблизи деревни Бажей опрокинулся автомобиль Toyota Hiace.- Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что 52-летний водитель Toyota Hiace не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд автомобиля с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.От полученных травм водитель скончался на месте.Проводится проверка для установления причин и условий произошедшего.