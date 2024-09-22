Водитель Toyota Hiace погиб в ДТП в Иркутской области

Автомобиль съехал с дороги и перевернулся
Ночью 22 сентября в Черемховском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. На 35 километре автодороги Черемхово – Голуметь – Онот, вблизи деревни Бажей опрокинулся автомобиль Toyota Hiace.
- Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что 52-летний водитель Toyota Hiace не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд автомобиля с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
От полученных травм водитель скончался на месте.
Проводится проверка для установления причин и условий произошедшего.
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