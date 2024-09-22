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В Бурятии прокуратура проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом

В Бурятии прокуратура проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Пострадали девять человек

Прокуратура Тункинского района организовала проверку по факту ДТП с автобусом, в результате которого пострадали девять человек. В надзорном органе уточнили, что автобус следовал по маршруту «Иркутск – Аршан – Кырен».

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 21 сентября, на автомобильной дороге А-333 «Култук – Монды», вблизи улуса Охор-Шибирь автобус «Газель Некст» съехал с дороги и опрокинулся.

Глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что в районную больницу были доставлены девять человек. Трёх из них госпитализировали (одного – в отделение интенсивной терапии), остальных после оказания помощи отпустили на амбулаторное наблюдение.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, об организации пассажирских перевозок, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
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