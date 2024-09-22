Пятеро подростков пострадали в ДТП в Бурятии

Пятеро подростков пострадали в ДТП в Иволгинском районе Бурятии, один из них был за рулём автомобиля.
Как сообщили в МВД по Бурятии, автоавария произошла в субботу, 21 сентября, около 23 часов в 16 километрах от села Сотниково. 17-летний юноша, управлявший «Тойотой Аллион», не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.
- В результате ДТП водитель и четверо юношей (16 и 17 лет) с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в министерстве внутренних дел.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции. Ход и результаты проверки контролирует прокуратура Иволгинского района. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, а также законности правовых решений, принятых по результатам проверок», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», год назад в Кяхтинском районе погибла 15-летняя школьница, которая ехала за рулём легковушки, везя компанию подростков.