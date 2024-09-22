В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП с автобусом

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 21 сентября, в Тункинском районе Бурятии съехал с дороги и опрокинулся автобус с пассажирами. Произошло это вблизи села Охор-Шибирь.
Как выяснилось, всего в автобусе ехали 12 человек. Девять из них были доставлены для осмотра в Тункинскую центральную районную больницу, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
- Оперативно медицинскими работниками пострадавшим была оказана медицинская помощь, - подчеркнула она.
Трёх человек госпитализировали. Из них один пациент наблюдается в палате интенсивной терапии, два - в отделении.
Шестерых человек после осмотра отпустили домой - на амбулаторное наблюдение.
- Госпитализированные пациенты находятся на мониторинге в Территориальном центре медицины катастроф, - отметила Евгения Лудупова.
До этого крупное ДТП было зарегистрировано в конце августа в Баргузинском районе. Пьяный водитель «Тойоты Хайлюкс» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Аллекс». В результате травмы различной степени тяжести получили шестеро человек, ехавшие в «Тойоте Аллекс»: водитель, взрослая пассажирка, трое детей в возрасте от 8 до 17 лет, сидевшие сзади, а также трёхлетний мальчик, который находился на переднем пассажирском сиденье на руках у матери.