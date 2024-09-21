В Бурятии в ДТП пострадали пять человек

Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП.По предварительным данным, сегодня около 15.30 часов в Тункинском районе вблизи села Охор-Шибирь 39-летний водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.Как сообщили в МВД по Бурятии, в результате ДТП за медицинской помощью обратились 5 человек.