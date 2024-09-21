В Бурятии в ДТП пострадали пять человек

Автобус опрокинулся в Тункинском районе
Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП.
По предварительным данным, сегодня около 15.30 часов в Тункинском районе вблизи села Охор-Шибирь 39-летний водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
Как сообщили в МВД по Бурятии, в результате ДТП за медицинской помощью обратились 5 человек.
Автобус опрокинулся в Тункинском районе
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