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На Байкале произошло землетрясение

На Байкале произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Подземные толчки почувствовали жители Улан-Удэ и некоторых районов Бурятии

Согласно данным Байкальского филиала «Единой геофизической службы РАН», землетрясение зафиксировано в 14 часов 55 минут по местному времени.

Как сообщает группа «Тарбагатай-инфо.24/7», эпицентр находился в акватории озера Байкал, южнее города Иркутск. Магнитуда - 4,2.

Жители Улан-Удэ и некоторых районов Бурятии почувствовали подземные толчки. В паблике «Весь Улан-Удэ» пользователи делятся впечатлениями от произошедшего: «Да почувствовал, но не сильно! Как будто поезд рядом проехался или трамвай»; «Да. Качнуло как в поезде (одна волна)»; «Лёгкое движение»; «Да, сидела на стуле в огороде, и тряхануло, думала, что показалось». 
землетрясение

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