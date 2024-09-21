На Байкале произошло землетрясение

Согласно данным Байкальского филиала «Единой геофизической службы РАН», землетрясение зафиксировано в 14 часов 55 минут по местному времени.Как сообщает группа «Тарбагатай-инфо.24/7», эпицентр находился в акватории озера Байкал, южнее города Иркутск. Магнитуда - 4,2.Жители Улан-Удэ и некоторых районов Бурятии почувствовали подземные толчки. В паблике «Весь Улан-Удэ» пользователи делятся впечатлениями от произошедшего: «Да почувствовал, но не сильно! Как будто поезд рядом проехался или трамвай»; «Да. Качнуло как в поезде (одна волна)»; «Лёгкое движение»; «Да, сидела на стуле в огороде, и тряхануло, думала, что показалось».