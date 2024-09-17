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В Братске задержали распространителя «синтетики»

В Братске задержали распространителя «синтетики»
Происшествия,  Фото:полиция Братска
У наркосбытчика изъяли несколько свёртков с запрещённым веществом

В Братске полицейские задержали по горячим следам подозреваемого в незаконном сбыте и хранении «синтетики».

Оперативникам поступила информация о том, что ранее судимый 22-летний молодой человек распространяет запрещённые вещества. Подозреваемого задержали во время сбыта наркотика весом 0,25 грамма. На досмотре у молодого человека обнаружили 10 свёртков этого вещества массой 5,5 граммов.


Во время обыска дома у закладчика изъяли сотовые телефоны, весы, фасовочные пакеты и банковскую карту.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый, действуя умышленно в группе лиц по предварительному сговору, покушался на незаконный сбыт данного вещества. А именно – разместил шесть закладок с наркотическим средством общей массой более 3 граммов, которые были изъяты сотрудниками ОНК МУ МВД России «Братское» в ходе проведения осмотра места происшествия, - сообщили в полиции Братска.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под домашним арестом.



наркотики

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