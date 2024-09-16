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В Прибайкальском нацпарке насмерть сбили косулю

В Прибайкальском нацпарке насмерть сбили косулю
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Байкальский тракт является частью маршрута миграции косуль в нацпарке

Косулю сбили на Байкальском тракте, неподалёку от посёлка Листвянка в Иркутской области. Животное погибло, женщина-водитель сообщила о случившемся государственным инспекторам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

В связи с этим, специалисты природоохранного учреждения напоминают:

- Байкальский тракт на подъезде к посёлку Листвянка является частью маршрута миграции косуль в Прибайкальском нацпарке;
- согласно правилам дорожного движения, установлены дорожные знаки 1.27 «Дикие животные», предупреждающие о местах перехода косуль;
- ежегодно через исток Ангары переплывают десятки, если не сотни этих копытных; риск встретиться с ними на дороге в межсезонье очень высокий;
- в случае ДТП с участием дикого животного в национальном парке в отношении водителя предусмотрена административная ответственность за причинение вреда объектам животного мира.

- Косули - крайне хрупкие существа. Они очень восприимчивы к стрессовым ситуациям; даже просто прикосновения человека очень сильно их пугают, а стресс может привести к летальному исходу. Будьте предельно внимательны, соблюдайте скоростной режим: это позволит сберечь не только имущество, но и здоровье, а главное – жизнь, - призывают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

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