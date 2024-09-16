В Бурятии с начала года на пожарах погибли восемь детей

Обстановка с пожарами в Бурятии остаётся сложной. Несмотря на то, что пожаров стало меньше, число травмированных и погибших увеличилось на 50%.
С начала года произошёл 61 пожар с гибелью людей (на эту же дату в прошлом году было 41), с травмированием – 77 (в прошлом году - 53 случая).
Самая негативная статистика связана с гибелью детей на пожарах. С начала года погибли восемь детей (в 2023 году – два погибших). Ещё семеро детей пострадали (в прошлом году было шесть).
- Эти ситуации, к сожалению, происходят постоянно. Всё сводится к тому, чтобы все следовали пожарной безопасности. Эти правила не такие сложные. Есть пожарный извещатель, который может спасти жизнь, даже если возгорание началось, - сообщил на брифинге заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Баранов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 марта в селе Поселье Иволгинского района мужчина устроил пожар, в котором погибли его две маленькие дочери.
16 апреля в селе Петропавловка Джидинского района пожар унёс жизни матери и двоих детей.
23 апреля трое детей погибли на пожаре дома в Тресково Кабанского района. Позже в ходе следствия выяснилось, что пьяная мать спаслась сама, а своих детей вытащить из огня «забыла».