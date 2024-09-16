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В Улан-Удэ за избиение подростка в торговом центре возбудили дело о хулиганстве

В Улан-Удэ за избиение подростка в торговом центре возбудили дело о хулиганстве
Происшествия, 
Как выяснилось, будучи в состоянии стресса, мама мальчика в тот день попала в ДТП

В Улан-Удэ следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением насилия (ч. 1 ст. 213 УК РФ) по факту избиения 17-летнего продавца в торговом центре. Подозреваемый задержан и скоро будет допрошен. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл днём 14 сентября в торговом центре в 110-м квартале. Запись с камеры наблюдения разлетелась по местным пабликам. На кадрах видно, как агрессивный мужчина заходит за прилавок торговой точки и нападает на юношу-продавца. Он хватал парня за волосы и наносил удары по голове. Затем повалил на пол и продолжил избивать обессиленную жертву кулаками.

Проходившие мимо покупательницы пытались вмешаться и кричали, чтобы нападавший прекратил, однако он не реагировал и продолжал избиение.

Сегодня стало известно, что полицейские установили личность агрессора. Это мужчина 1982 года рождения, ранее судимый за преступления против жизни и здоровья.

- По данным следствия, подозреваемый находился в торговом центре. Его супруге не понравилось обслуживание в одном из павильонов по продаже бытовой химии, и она стала предъявлять претензии несовершеннолетнему продавцу, который помогал там родителям. К конфликту подключился муж женщины, который, используя незначительный повод, напал на подростка и нанёс ему множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела. Подозреваемый в ближайшее время будет допрошен следователем СК, - сообщили в следственном управлении.

Пострадавший подросток с травмами различной степени тяжести сейчас находится в детской республиканской клинической больнице. Мама юноши, будучи в состоянии стресса, в тот день попала в ДТП, рассказал депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Мама мальчика обратилась к нему с просьбой оказать содействие в привлечении виновного к ответственности.

- Направил депутатские запросы в прокуратуру Бурятии, уполномоченному по правам ребенка в Бурятии, в следственное управление Следственного комитета РФ по Бурятии, в министерство внутренних дел по Бурятии с просьбой взять на личный контроль расследование данного преступления, принять все необходимые меры для установления виновного и привлечения его к ответственности. Держу вопрос на контроле, - написал на своей странице Дамдинцурунов.

хулиганство побои

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