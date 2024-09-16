В Бурятии пьяный водитель задавил спавшего в палатке друга

Трагедия произошла на берегу реки возле села Баргузин в Бурятии. Там погиб рыбак, спавший в палатке – её раздавил автомобиль УАЗ.По данным следствия, 12 сентября рыбаки на УАЗе приехали на берег реки Баргузин. После употребления спиртного один из них уснул за столом. Ночью он проснулся от холода, забрался в автомобиль и решил завести двигатель, чтобы согреться.- При этом в припаркованной машине была включена первая передача, поэтому при срабатывании стартера автомобиль тронулся с места. Автомобиль наехал на палатку, в которой спал другой рыбак. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Сейчас по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.