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В Бурятии пьяный водитель задавил спавшего в палатке друга

В Бурятии пьяный водитель задавил спавшего в палатке друга
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Трагедия произошла на рыбалке

Трагедия произошла на берегу реки возле села Баргузин в Бурятии. Там погиб рыбак, спавший в палатке – её раздавил автомобиль УАЗ.

По данным следствия, 12 сентября рыбаки на УАЗе приехали на берег реки Баргузин. После употребления спиртного один из них уснул за столом. Ночью он проснулся от холода, забрался в автомобиль и решил завести двигатель, чтобы согреться.

- При этом в припаркованной машине была включена первая передача, поэтому при срабатывании стартера автомобиль тронулся с места. Автомобиль наехал на палатку, в которой спал другой рыбак. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Сейчас по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 
причинение смерти по неосторожности

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