В Улан-Удэ установили личность мужчины, избившего 17-летнего продавца

В Улан-Удэ установили личность мужчины, избившего 17-летнего подростка в торговом центре в 110-м квартале. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.
- Сотрудниками полиции установлена личность мужчины, избившего подростка в одном из торговых центров. Мужчина 1982 года рождения, ранее судим за преступления против жизни и здоровья, трудоустроен, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
Сотрудники полиции проводят проверку, материалы которой будут переданы в следственные органы.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл днём 14 сентября, запись с камеры наблюдения разлетелась по местным пабликам. На кадрах видно, как агрессивный мужчина заходит за прилавок магазина и нападает на юношу. Он хватал парня за волосы и наносил удары по голове. Затем повалил на пол и продолжил избивать обессиленную жертву кулаками.
Проходившие мимо покупательницы пытались вмешаться и кричали, чтобы нападавший остановился. Однако он никак не реагировал.
Как пишет КП-Иркутск, подросток парень работал в павильоне, который принадлежит его родителям. По одной из версий, женщине с ребёнком не понравилось обслуживание, и она попросила супруга «наказать» молодого продавца.
Пострадавший сейчас находится на лечении в больнице.