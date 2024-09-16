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В Улан-Удэ установили личность мужчины, избившего 17-летнего продавца

В Улан-Удэ установили личность мужчины, избившего 17-летнего продавца
Происшествия, 
Ранее он был судим

В Улан-Удэ установили личность мужчины, избившего 17-летнего подростка в торговом центре в 110-м квартале. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

- Сотрудниками полиции установлена личность мужчины, избившего подростка в одном из торговых центров. Мужчина 1982 года рождения, ранее судим за преступления против жизни и здоровья, трудоустроен, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Сотрудники полиции проводят проверку, материалы которой будут переданы в следственные органы.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл днём 14 сентября, запись с камеры наблюдения разлетелась по местным пабликам. На кадрах видно, как агрессивный мужчина заходит за прилавок магазина и нападает на юношу. Он хватал парня за волосы и наносил удары по голове. Затем повалил на пол и продолжил избивать обессиленную жертву кулаками.

Проходившие мимо покупательницы пытались вмешаться и кричали, чтобы нападавший остановился. Однако он никак не реагировал.

Как пишет КП-Иркутск, подросток парень работал в павильоне, который принадлежит его родителям. По одной из версий, женщине с ребёнком не понравилось обслуживание, и она попросила супруга «наказать» молодого продавца.

Пострадавший сейчас находится на лечении в больнице.

побои

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