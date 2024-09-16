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В Бурятии водитель «Ниссана» задним ходом сбил женщину

В Бурятии водитель «Ниссана» задним ходом сбил женщину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавшую госпитализировали

В воскресенье, 15 сентября, произошёл наезд на пешехода в Северобайкальске.

- Около 2 часов дня 40-летний водитель автомобиля «Ниссан» при движении задним ходом во дворе многоквартирного дома совершил наезд на 59-летнюю женщину, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пострадавшую с травмами госпитализировали в местную больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 сентября в Улан-Удэ водитель BMW на пешеходном переходе сбил 17-летнего студента на электросамокате.


ДТП

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