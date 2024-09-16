В Улан-Удэ BMW сбил электросамокатчика

Наезд произошёл на «зебре»
В субботу вечером, 14 сентября, в Улан-Удэ в ДТП попал 17-летний парень, ехавший на электросамокате. На улице Терешковой на него наехал автомобиль BMW.
- 24-летний водитель автомобиля BMW, следуя по улице Терешковой, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 17-летнего студента, который пересекал проезжую часть на электросамокате, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП юношу с травмами различной степени тяжести госпитализировали в БСМП.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале августа юноша на электросамокате сбил семилетнего ребёнка на площади Советов
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Наезд произошёл на «зебре»
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