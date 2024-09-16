В Улан-Удэ пострадал водитель перевернувшейся на крышу «Хонды»

Молодого человека госпитализировали
В Улан-Удэ в ДТП пострадал 20-летний водитель «Хонды Аккорд». Автоавария произошла в воскресенье, 15 сентября, около 10 часов утра.
Водитель «Хонды Аккорд», следуя со стороны улицы Н. Петрова, на улице Арбузова, съехал с дороги. Его иномарка перевернулась на крышу.
- В результате ДТП молодой водитель получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Оперативные службы города сообщают, что молодого человека госпитализировали в БСМП.
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