16 сентября

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В Улан-Удэ пострадал водитель перевернувшейся на крышу «Хонды»

В Улан-Удэ пострадал водитель перевернувшейся на крышу «Хонды»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Молодого человека госпитализировали

В Улан-Удэ в ДТП пострадал 20-летний водитель «Хонды Аккорд». Автоавария произошла в воскресенье, 15 сентября, около 10 часов утра.

Водитель «Хонды Аккорд», следуя со стороны улицы Н. Петрова, на улице Арбузова, съехал с дороги. Его иномарка перевернулась на крышу.

- В результате ДТП молодой водитель получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Оперативные службы города сообщают, что молодого человека госпитализировали в БСМП.

ДТП

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