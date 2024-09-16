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У перебегавшего дорогу в неположенном месте улан-удэнца нашли наркотики

У перебегавшего дорогу в неположенном месте улан-удэнца нашли наркотики
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мужчина перебежал дорогу прямо перед патрульным автомобилем

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, произошло это вечером на улице Гагарина. Двое мужчин перебежали дорогу прямо перед патрульным автомобилем вневедомственной охраны.

Росгвардейцы остановили нарушителей и провели с ними профилактическую беседу, напомнив о правилах дорожного движения. В ходе беседы сотрудники заметили, что у одного из мужчин подозрительно топорщится карман.

При осмотре в кармане обнаружили полиэтиленовый свёрток с травянистой массой с характерным запахом дикорастущей конопли. Мужчина признался, что собрал запрещенное растение за городом для собственного употребления.

- Задержанный, 28-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции для принятия правового решения. Результаты экспертизы показали, что масса в свертке является наркотическим веществом – маслом каннабиса. Возбуждено уголовное дело. Задержанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, - отметили в Росгвардии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале сентября в Закаменске росгвардейцы остановили мужчину, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Он сам признался, что в рюкзаке у него запрещённые вещества.
Росгвардия наркотики

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