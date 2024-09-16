В Бурятии потушили все лесные пожары

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрированы три возгорания в Баунтовском эвенкийском районе. Пожары произошли из-за сухой грозы, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.На утро 16 сентября очаги ликвидированы на общей площади 604 га, новых пожаров не обнаружено.В регионе действует особый противопожарный режим, находиться в лесу можно только в специально отведённых местах, напомнили в РАЛХ.