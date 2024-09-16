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В Бурятии потушили все лесные пожары

В Бурятии потушили все лесные пожары
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Из-за сухой грозы произошло три пожара

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрированы три возгорания в Баунтовском эвенкийском районе. Пожары произошли из-за сухой грозы, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 16 сентября очаги ликвидированы на общей площади 604 га, новых пожаров не обнаружено.

В регионе действует особый противопожарный режим, находиться в лесу можно только в специально отведённых местах, напомнили в РАЛХ.

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