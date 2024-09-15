В Бурятии сельчанку закрыли в СИЗО за убийство

Недавно жительницу Заиграевского района отправили под стражу по решению суда. С соответствующим ходатайством туда обратилось следствие. Женщину обвиняют в убийстве – против неё возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.По версии СКР, сельчанка нанесла человеку смертельный удар ножом в область жизненно важного органа – шею. Произошло это во время ссоры. Вскоре мужчина скончался прямо на месте.Как выяснилось, у злоумышленницы за плечами – непогашенные судимости по двум приговорам за умышленные преступления. Она не работает и не имеет постоянного источника дохода, а по месту жительства характеризуется отрицательно. Служители Фемиды учли, что у неё есть место проживания, семья и малолетний ребёнок, однако этого оказалось недостаточно для избрания иной меры пресечения. В итоге ходатайство следствия удовлетворили и сельчанку закрыли в СИЗО. Постановление уже вступило в законную силу.