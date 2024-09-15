В центре Улан-Удэ кое-что произошло





Днём 15 сентября надземный переход на Центральном рынке, который в народе прозвали «человекопроводом», залило. В паблике «Весь Улан-Удэ» рассказали, что вода просочилась наружу и там образовались лужи.На место отправились сотрудники МУП «Водоканал» и бригада ПАО «ТГК - 14». Специалисты приступили к обследованию участка. По предварительной информации, при запуске отопления произошла утечка.