В центре Улан-Удэ кое-что произошло

Там подтопило «человекопровод»
Днём 15 сентября надземный переход на Центральном рынке, который в народе прозвали «человекопроводом», залило. В паблике «Весь Улан-Удэ» рассказали, что вода просочилась наружу и там образовались лужи.
На место отправились сотрудники МУП «Водоканал» и бригада ПАО «ТГК - 14». Специалисты приступили к обследованию участка. По предварительной информации, при запуске отопления произошла утечка.
Там подтопило «человекопровод»
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