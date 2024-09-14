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На пожаре в Забайкалье погиб ребёнок

На пожаре в Забайкалье погиб ребёнок
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Ещё двух детей с горящего дома эвакуировали соседи

Трагический пожар произошёл утром 14 сентября в посёлке Карымское. Во время тушения пожара жилого одноквартирного дома огнеборцы, при обнаружили тело ребёнка.

Со слов очевидцев в доме находился ребёнок, ещё двух детей соседи успели эвакуировать до приезда пожарных.

- Звено газодымозащитной службы во время проверки квартиры, в которой произошёл пожар, обнаружило тело ребёнка 2022 года рождения без признаков жизни, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.


Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 9:15. Пожар был полностью ликвидирован в 11:34 на площади 20 квадратных метров. Всего на тушение привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

Причины возникновения пожара устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора, испытательной пожарной лаборатории и следственного комитета.

Забайкальский край пожар смерть дети

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