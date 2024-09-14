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Байкальские спасатели помогли туристу, попавшему в западню

Байкальские спасатели помогли туристу, попавшему в западню
Происшествия,  Фото:БПСО
Мужчина свернул с тропы и попал на осыпной склон

12 сентября спасателям Байкальского отряда поступил вызов от жителя города Череповец. Турист шёл по Большой Байкальской тропе, решил свернуть с неё и попал на осыпной склон. Вернуться обратно на тропу он не смог и обратился за помощью.

- Спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО обнаружили мужчина с воды, на высоте 100 метров. При помощи альпинистского снаряжения пострадавшего сняли со склона и транспортировали в посёлок Листвянка, - сообщили в ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».



Туристу не понадобилась медицинская помощь.

Спасатели призывают пользоваться оборудованной, маркированной тропой, и отмечают: «Соблазн сократить путь может стоить жизни». 

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