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В Бурятии осудили тракториста за пьяную езду

В Бурятии осудили тракториста за пьяную езду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём

Жителя Тункинского района Бурятии приговорили к обязательным работам за езду на тракторе в нетрезвом виде.

Ранее мужчина был привлечён к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также лишён водительских прав. Но это его не остановило, и он вновь сел за руль чужого трактора и поехал на нём.

Мужчину остановили сотрудники ГИБДД и заподозрили неладное: изо рта водителя исходил запах алкоголя, его поза была неустойчива, речь нарушена, окрас кожных покровов лица резко изменился. На предложение инспектора пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения сельчанин отказался, в Тункинской центральной районной больнице он тоже не захотел этого делать.

Суд квалифицировал его действия по ч.1 ст.264.1 УК РФ «Управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Тракторист полностью признал свою вину, раскаялся. Его приговорили к 240 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Трактор, за управлением которого был мужчина, вернули собственнику.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Тункинского районного суда.
ПДД суд приговор

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