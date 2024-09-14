В Бурятии осудили тракториста за пьяную езду

Жителя Тункинского района Бурятии приговорили к обязательным работам за езду на тракторе в нетрезвом виде.Ранее мужчина был привлечён к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также лишён водительских прав. Но это его не остановило, и он вновь сел за руль чужого трактора и поехал на нём.Мужчину остановили сотрудники ГИБДД и заподозрили неладное: изо рта водителя исходил запах алкоголя, его поза была неустойчива, речь нарушена, окрас кожных покровов лица резко изменился. На предложение инспектора пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения сельчанин отказался, в Тункинской центральной районной больнице он тоже не захотел этого делать.Суд квалифицировал его действия по ч.1 ст.264.1 УК РФ «Управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения».Тракторист полностью признал свою вину, раскаялся. Его приговорили к 240 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.Трактор, за управлением которого был мужчина, вернули собственнику.Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Тункинского районного суда.