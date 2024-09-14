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В Забайкалье девочка скончалась после игры со спичками

В Забайкалье девочка скончалась после игры со спичками
Происшествия,  Фото:из архива
Возбуждено уголовное дело

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, причинение смерти по неосторожности по факту смерти малолетней 2019 года рождения.

По версии следствия, 26 августа в посёлке Агинское во дворе частного дома четырёхлетняя девочка во время игры подожгла спички. В этот момент вспыхнула её одежда - синтетическое платье и брюки. Родители девочки, которые находились дома, выбежали на улицу, потушили горящую одежду и самостоятельно доставили ребёнка в местную больницу.

- Девочка получила ожоги тела, головы, рук и ног. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 12 сентября 2024 года малолетняя скончалась, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи проведут комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Допрошены родители девочки, назначены необходимые судебные экспертизы.
Забайкальский край дети смерть несчастный случай

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