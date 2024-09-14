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С начала года на пожарах в Иркутске погибли 12 человек

С начала года на пожарах в Иркутске погибли 12 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жителям региона напомнят о пожарной безопасности

Подготовку к осенне-зимнему периоду обсудили в мэрии Иркутска. В совещании участвовали руководители профильных комитетов администрации, ГУ МЧС России по Иркутской области, ресурсоснабжающих организаций и муниципальных предприятий.

– С наступлением осени увеличивается число пожаров в жилом секторе. Особенно это касается индивидуальной застройки. Садоводы начинают приводить в порядок участки, жечь мусор. Следует усилить превентивную работу: напоминать горожанам об элементарных правилах при использовании печного отопления и обогревательных приборов. Все структурные подразделения администрации Иркутска, силы и средства городских и специализированных организаций находятся в состоянии высокой готовности. Мы не первый год вместе работаем в данном направлении, схемы взаимодействия у нас отлажены, – подчеркнул мэр города Руслан Болотов.

По информации начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Иркутска ГУ МЧС России по Иркутской области Артёма Отришко, за 8 месяцев текущего года на территории областного центра произошло 407 пожаров. В них погибли 12 человек, ещё 21 – получили травмы. Среди основных причин возгораний называют неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.

Для профилактики принято решение продолжать в плановом порядке выполнять подворовые обходы, инструктаж граждан, распространять листовки. Такую работу совместно с пожарными проводят представители мэрии.

Как доложила глава Правобережного округа Иркутска Елена Торохова, сотрудники комитетов по управлению городскими округами также контролируют деятельность в сфере благоустройства столицы региона.

– Так, в рамках муниципального контроля проводятся регулярные проверки состояния дворов и контейнерных площадок. Помимо этого, обследуют территории общего пользования, чердаки и подвалы многоквартирных домов, придомовые пространства частного сектора на предмет их загромождения и захламления. В случае выявления нарушений виновным выписывают предостережения. При их неисполнении выдаются предписания, – подчеркнула глава округа.

Всего с начала года в рамках муниципального контроля оформлено почти 500 предостережений, выдано 129 предписаний.

В пресс-службе мэрии напомнили, что Кодексом об административных правонарушениях РФ в таких случаях предусмотрены штрафы: от 300 рублей для физических лиц до 20 тысяч для юридических.

Ещё одним мероприятием по предупреждению возникновения пожаров являются профилактические отжиги открытых озлённых территорий. С наступлением подходящей погоды их проведут на 25 земельных участках общей площадью 237 гектаров.

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