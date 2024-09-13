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24-летний житель Бурятии пропал в Иркутске

24-летний житель Бурятии пропал в Иркутске
Происшествия,  Фото:ориентировка ГУ МВД по Иркутской области
Он вышел из съёмной квартиры и не вернулся

Иркутские полицейские разыскивают 24-летнего жителя Бурятии Ивана Черкасова.

В полицию обратились друзья пропавшего. Они рассказали, что 10 сентября приехали в Иркутск из Бурятии и арендовали квартиру в Октябрьском округе. Жили там все вместе.

- Накануне около двух часов ночи Иван ушёл из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Последний раз разыскиваемого видели около 4 часов ночи в районе Верхней набережной, - сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост около 175-180 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые.

Был одет: куртка бежевого цвета, штаны тёмно-синие, кроссовки серые.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам дежурной части Иркутска: 8(964)119-64-20, 8(950)113-11-37 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).

пропавшие без вести

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