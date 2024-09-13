В Братске турфирма присвоила больше 5 млн рублей клиентов

В Братске полицейские проверяют информацию о присвоении денег турагентом. С заявлением о неоказании услуг в полицию обратились 15 горожан.- По предварительной информации, генеральный директор юридического лица, оказывающего услуги по продаже туристического продукта, заключал договоры с клиентами, брал частичную и полную предоплату с местных жителей, однако предписанные обязательства не исполнял. Как выяснили оперативники, сумма ущерба превышает более 5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В настоящий момент полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия.Сотрудники полиции призывают граждан, пострадавших от действий турфирмы, расположенной по улице Крупской, обратиться по телефонам: 8 (3953) 49-54-99 или 49-54-02.