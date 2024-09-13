В Бурятии малышка получила страшные ожоги, уронив на себя кастрюлю с супом

Стали известны подробности несчастного случай, который произошёл в одном из районов Бурятии. Как сообщили ранее в территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК), ребёнок получил термический ожог.
В четверг, 12 сентября, ребёнка эвакуировала в медучреждение в Улан-Удэ авиамедицинская выездная бригада скорой медицинской помощи ТЦМК.
В детской республиканской клинической больнице, куда перевезли несовершеннолетнюю, пояснили, что он находится в отделении анестезиологии и реанимации. «Состояние тяжёлое», – отметили в ДРКБ.
Как удалось выяснить «Байкал-Daily», речь о девочке 2021 года рождения. В ноябре ей исполнится три годика. Это второй ребёнок в семье.
Произошло всё ещё 10 сентября в Кяхтинском районе. В тот день мама была дома вместе с обоими детьми. Она сварила на обед суп и оставила горячую кастрюлю на плите, а сама отлучилась в ванную, чтобы вытащить вещи из стиральной машинки.
Женщина хотела развешать их, но тут услышала грохот и крик дочки, доносившийся их кухни. Девочка бегала там и случайно опрокинула кастрюлю.
Сначала малышку отвезли в центральную районную больницу, а накануне доставили в столицу республики. По некоторым данным, у неё 60%-ые ожоги тела.
В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» рассказали, что инспектор ПДН провёл проверку.
- Семья полная, благополучная, на учёте в ПДН не состоится. Жалоб на неё не поступало, – отметили в пресс-службе ведомства.