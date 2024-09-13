13 сентября

12 сентября

Популярное

В Бурятии малышка получила страшные ожоги, уронив на себя кастрюлю с супом

В Бурятии малышка получила страшные ожоги, уронив на себя кастрюлю с супом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Её мама в этот момент отлучилась в ванную

Стали известны подробности несчастного случай, который произошёл в одном из районов Бурятии. Как сообщили ранее в территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК), ребёнок получил термический ожог.

В четверг, 12 сентября, ребёнка эвакуировала в медучреждение в Улан-Удэ авиамедицинская выездная бригада скорой медицинской помощи ТЦМК.

В детской республиканской клинической больнице, куда перевезли несовершеннолетнюю, пояснили, что он находится в отделении анестезиологии и реанимации. «Состояние тяжёлое», – отметили в ДРКБ.

Как удалось выяснить «Байкал-Daily», речь о девочке 2021 года рождения. В ноябре ей исполнится три годика. Это второй ребёнок в семье.

Произошло всё ещё 10 сентября в Кяхтинском районе. В тот день мама была дома вместе с обоими детьми. Она сварила на обед суп и оставила горячую кастрюлю на плите, а сама отлучилась в ванную, чтобы вытащить вещи из стиральной машинки.

Женщина хотела развешать их, но тут услышала грохот и крик дочки, доносившийся их кухни. Девочка бегала там и случайно опрокинула кастрюлю.

Сначала малышку отвезли в центральную районную больницу, а накануне доставили в столицу республики. По некоторым данным, у неё 60%-ые ожоги тела.

В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» рассказали, что инспектор ПДН провёл проверку.

- Семья полная, благополучная, на учёте в ПДН не состоится. Жалоб на неё не поступало, – отметили в пресс-службе ведомства. 
дети пострадавшие больница

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

24-летний житель Бурятии пропал в Иркутске
24-летний житель Бурятии пропал в Иркутске
Происшествия, 13.09.2024
Он вышел из съёмной квартиры и не вернулся
В Братске турфирма присвоила больше 5 млн рублей клиентов
В Братске турфирма присвоила больше 5 млн рублей клиентов
Происшествия, 13.09.2024
С заявлениями в полицию обратились 15 человек
В Бурятии девочку насмерть придавило во время игры на тракторе
В Бурятии девочку насмерть придавило во время игры на тракторе
Происшествия, 13.09.2024
Компания детей играла рядом с трелёвочным трактором, стоящим на улице
На севере Бурятии полыхали два дачных дома
Происшествия, 13.09.2024
Соседние строения удалось отстоять от огня
Глава села из Забайкалья перевёл мошенникам почти миллион рублей
Глава села из Забайкалья перевёл мошенникам почти миллион рублей
Происшествия, 13.09.2024
Мужчине внушили, что на его имя пытаются взять кредит
В Бурятии ребёнок спалил 112 центнеров сена
В Бурятии ребёнок спалил 112 центнеров сена
Происшествия, 13.09.2024
Он хотел посмотреть, как оно будет гореть
В Братске грузовик сбил 12-летнего мальчика
В Братске грузовик сбил 12-летнего мальчика
Происшествия, 13.09.2024
Мальчик получил тяжёлые травмы
В Иркутской области выявили новую схему телефонного мошенничества
В Иркутской области выявили новую схему телефонного мошенничества
Происшествия, 13.09.2024
Преступники представляются сотрудниками энергокомпании
В Бурятии недисциплинированному осуждённому отменили УДО
В Бурятии недисциплинированному осуждённому отменили УДО
Происшествия, 13.09.2024
Его на 9 месяцев отправили в колонию-поселение
В Улан-Удэ автобус наехал на пожилую женщину
В Улан-Удэ автобус наехал на пожилую женщину
Происшествия, 13.09.2024
Инцидент произошёл на остановке «Виадук»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^