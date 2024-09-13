Глава села из Забайкалья перевёл мошенникам почти миллион рублей

В Забайкальском крае глава сельского поселения отдал мошенникам почти миллион рублей, сообщила пресс-служба краевого УМВД.В мессенджере сельскому главе написал якобы «глава района». Он предупредил, что скоро на него выйдут сотрудники правоохранительных органов.Позже с главой села связались лжесотрудники ФСБ. Они сообщили, что неизвестные оформляют кредит на его имя, после чего деньги уйдут на счета мошенников.Для «спасения» денег мужчине предложили оформить кредит и перевести средства на «безопасные счета».- Потерпевший оформил автокредит в одном из банков районного центра на сумму 930 000 рублей, а затем по указанию звонивших съездил в два соседних района, чтобы перевести денежные средства через банкоматы. Всё это время злоумышленники находились на связи с потерпевшим, контролируя его передвижение, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.Только через несколько дней потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.Возбуждено уголовное дело.