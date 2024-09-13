В Бурятии ребёнок спалил 112 центнеров сена

Он хотел посмотреть, как оно будет гореть
В селе Тунка Тункинского района Бурятии ребёнок захотел узнать, как горит сено, и поджёг его на территории жилого участка. Огонь быстро охватил сухую траву. Пламя едва не перекинулось на соседние дома и надворные постройки.
- К счастью, возгорание вовремя заметили взрослые и незамедлительно сообщили в пожарную охрану. Пять человек и две единицы техники 10-го Тункинского отряда государственной противопожарной службы, а также три добровольца оперативно потушили пожар, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара сгорело 112 центнеров сена.
Он хотел посмотреть, как оно будет гореть
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