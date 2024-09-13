13 сентября

12 сентября

Популярное

В Братске грузовик сбил 12-летнего мальчика

В Братске грузовик сбил 12-летнего мальчика
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Мальчик получил тяжёлые травмы

12 сентября в Братске грузовик Isuzu сбил 12-летнего мальчика. ДТП произошло в шесть вечера напротив дома №75 по улице Пихтовой.

- Автоинспекторы установили, что в Центральной части города 38-летний водитель автомобиля Isuzu допустил наезд на подростка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

Подростка с тяжёлыми травмами госпитализировали в детскую городскую больницу.

По требованию инспекторов водитель прошёл медицинское освидетельствование. Результат показал, что водитель в момент аварии был трезв.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ребёнок спалил 112 центнеров сена
В Бурятии ребёнок спалил 112 центнеров сена
Происшествия, 13.09.2024
Он хотел посмотреть, как оно будет гореть
В Братске грузовик сбил 12-летнего мальчика
В Братске грузовик сбил 12-летнего мальчика
Происшествия, 13.09.2024
Мальчик получил тяжёлые травмы
В Иркутской области выявили новую схему телефонного мошенничества
В Иркутской области выявили новую схему телефонного мошенничества
Происшествия, 13.09.2024
Преступники представляются сотрудниками энергокомпании
В Бурятии недисциплинированному осуждённому отменили УДО
В Бурятии недисциплинированному осуждённому отменили УДО
Происшествия, 13.09.2024
Его на 9 месяцев отправили в колонию-поселение
В Улан-Удэ автобус наехал на пожилую женщину
В Улан-Удэ автобус наехал на пожилую женщину
Происшествия, 13.09.2024
Инцидент произошёл на остановке «Виадук»
У ангарчанки арестовали машину за долги
У ангарчанки арестовали машину за долги
Происшествия, 12.09.2024
Женщина накопила долгов на полмиллиона рублей 
В аэропорту Иркутска изымают ножи, электрошокеры и насвай
В аэропорту Иркутска изымают ножи, электрошокеры и насвай
Происшествия, 12.09.2024
За лето в аэропорту выявили почти 300 нарушений таможенного законодательства
В Бурятии задержали пособника зарубежных мошенников
В Бурятии задержали пособника зарубежных мошенников
Происшествия, 12.09.2024
Сотрудники ФСБ и МВД установили администратора сим-боксов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^