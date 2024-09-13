В Братске грузовик сбил 12-летнего мальчика

12 сентября в Братске грузовик Isuzu сбил 12-летнего мальчика. ДТП произошло в шесть вечера напротив дома №75 по улице Пихтовой.- Автоинспекторы установили, что в Центральной части города 38-летний водитель автомобиля Isuzu допустил наезд на подростка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.Подростка с тяжёлыми травмами госпитализировали в детскую городскую больницу.По требованию инспекторов водитель прошёл медицинское освидетельствование. Результат показал, что водитель в момент аварии был трезв.По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.