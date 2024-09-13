В Братске грузовик сбил 12-летнего мальчика

Мальчик получил тяжёлые травмы
12 сентября в Братске грузовик Isuzu сбил 12-летнего мальчика. ДТП произошло в шесть вечера напротив дома №75 по улице Пихтовой.
- Автоинспекторы установили, что в Центральной части города 38-летний водитель автомобиля Isuzu допустил наезд на подростка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
Подростка с тяжёлыми травмами госпитализировали в детскую городскую больницу.
По требованию инспекторов водитель прошёл медицинское освидетельствование. Результат показал, что водитель в момент аварии был трезв.
По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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