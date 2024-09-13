В Иркутской области выявили новую схему телефонного мошенничества

Новая схема мошенничества зафиксирована в Иркутской области. Мошенники стали представляться гражданам сотрудниками электросетевых компаний.Так, неизвестные обманули пенсионерку из Братска.Лжеэнергетики позвонили по видеосвязи 76-летней женщине и заявили о необходимости замены электросчётчика. Для убедительности мошенники пообещали отправить на адрес братчанки бригаду рабочих.- По указанию звонившего пенсионерка установила на смартфон приложение, а затем продиктовала собеседнику код из смс. В результате чего с банковского счета пенсионерки аферисты списали накопления в размере 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.По данному факту проводится доследственная проверка.