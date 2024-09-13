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В Бурятии недисциплинированному осуждённому отменили УДО

В Бурятии недисциплинированному осуждённому отменили УДО
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его на 9 месяцев отправили в колонию-поселение

Гусиноозёрский городской суд отменил условно-досрочное освобождение жителю Селегинского района. С соответствующим представлением туда обратился начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) УФСИН России по Бурятии.

Как выяснилось, осуждённый состоит на учёте в УИИ. После УДО его обязали раз в месяц отмечаться там, не менять постоянное место жительства без уведомления и найти работу.

Однако мужчина не явился на регистрацию в УИИ в июне и не трудоустроился. В итоге для отбывания наказания его на 9 месяцев отправили в колонию-поселение.
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