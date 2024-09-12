В Бурятии девочка выпала из окна школы

В Иволгинском районе Бурятии 12-летняя девочка выпала из окна школы. На месте работают инспекторы по делам несовершеннолетних.- В дежурную часть ОМВД России по Иволгинскому району поступило телефонное сообщение из медучреждения о том, что в больницу госпитализирована 12-летняя девочка с различными травмами. Предварительно установлено, что девочка выпала из окна образовательного учреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.Как сообщается в паблике «Весь Улан-Удэ», инцидент произошёл в Оронгойской средней школе. Школьница выпала из второго этажа в кабинете русского языка. Обстоятельства устанавливаются.