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В Бурятии девочка выпала из окна школы

В Бурятии девочка выпала из окна школы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Полиция проводит проверку

В Иволгинском районе Бурятии 12-летняя девочка выпала из окна школы. На месте работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

- В дежурную часть ОМВД России по Иволгинскому району поступило телефонное сообщение из медучреждения о том, что в больницу госпитализирована 12-летняя девочка с различными травмами. Предварительно установлено, что девочка выпала из окна образовательного учреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщается в паблике «Весь Улан-Удэ», инцидент произошёл в Оронгойской средней школе. Школьница выпала из второго этажа в кабинете русского языка. Обстоятельства устанавливаются.


падение школа

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