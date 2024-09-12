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В аэропорту Иркутска изымают ножи, электрошокеры и насвай

В аэропорту Иркутска изымают ножи, электрошокеры и насвай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За лето в аэропорту выявили почти 300 нарушений таможенного законодательства

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Иркутска за лето возбудили 288 административных дел в связи с нарушениями правил перемещения товаров и денежных средств через границу, сообщила пресс-служба Иркутской таможни.

«Наиболее часто авиапассажиры нарушали таможенные правила в части запретов и ограничений, – отметил и.о. начальника таможенного поста Аэропорт Иркутск Александр Ивлев. – Это табачная и алкогольная продукция, перемещаемая сверх установленной нормы, холодное оружие и товары растительного и животного происхождения, перемещаемые без фабричной упаковки и подтверждающих документов».

По данным фактам Иркутской таможней возбуждено 183 дела об административных правонарушениях по ст. 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и ограничений», нарушителям назначены наказания в виде административных штрафов, товары изъяты.

Так, за летние каникулы пассажиры нелегально пытались ввезти более 90 кг насвая, 6,5 тысяч сигарет. Таможенники пресекли провоз в личных вещах семи ножей, электрошокера и кастета. По результатам таможенных экспертиз два ножа признаны холодным оружием, в отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях. По остальным опасным товарам процессуальные решения будут приняты после экспертизы.

По фактам недекларирования товаров сотрудниками таможенного поста Аэропорт Иркутск возбуждено 96 дел об административных правонарушениях по ст. 16.2 КоАП РФ. В 14 случаях из них пассажиры пытались провезти коммерческие партии под видом товаров для личного пользования – обезболивающие таблетки, товары для работы парикмахера, модели горнодобывающего оборудования, майнинговое оборудование и прочее.

Также пресечено девять случаев незаконного вывоза валюты. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП РФ, изъято около 2 млн рублей.

аэропорт Таможня

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