В Бурятии задержали пособника зарубежных мошенников







Задержанный признался, что осознавал, что участвовал в криминальных схемах дистанционного мошенничества. Его действия позволили преступникам месяцами похищать денежные средства доверчивых россиян.



В ходе обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли роутер, два сим-бокса, компьютер, банковские карты, комплекты проводов и антенн.



Возбуждены уголовные дела по статьям 159 УК РФ «Мошенничество» и 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».



Молодого человека заключили под стражу.







В Бурятии сотрудники полиции и УФСБ задержали подозреваемого в содействии телефонным мошенникам, которые находятся за рубежом.По данным следствия, в августе 2023 года 20-летний молодой человек в интернете анонимное предложение заработать от неизвестного куратора и согласился.- Фигурант дела осуществлял администрирование сим-боксов мошенников из-за рубежа по месту своего проживания. Оборудование предназначалось для удаленного доступа к сотовым сетям российских операторов мобильной связи. Юноша занимался монтажом, настройкой и обслуживанием техники. Также он ежемесячно получал денежные средства за обслуживание сим-бокса (установка, подключение к сети питания, подключение к проводному интернету, установка соответствующих программ дистанционной настройки сим-бокса), - сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.