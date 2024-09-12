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В Бурятии задержали пособника зарубежных мошенников

В Бурятии задержали пособника зарубежных мошенников
Происшествия, 
Сотрудники ФСБ и МВД установили администратора сим-боксов

В Бурятии сотрудники полиции и УФСБ задержали подозреваемого в содействии телефонным мошенникам, которые находятся за рубежом.

По данным следствия, в августе 2023 года 20-летний молодой человек в интернете анонимное предложение заработать от неизвестного куратора и согласился.

- Фигурант дела осуществлял администрирование сим-боксов мошенников из-за рубежа по месту своего проживания. Оборудование предназначалось для удаленного доступа к сотовым сетям российских операторов мобильной связи. Юноша занимался монтажом, настройкой и обслуживанием техники. Также он ежемесячно получал денежные средства за обслуживание сим-бокса (установка, подключение к сети питания, подключение к проводному интернету, установка соответствующих программ дистанционной настройки сим-бокса), - сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.

     
Задержанный признался, что осознавал, что участвовал в криминальных схемах дистанционного мошенничества. Его действия позволили преступникам месяцами похищать денежные средства доверчивых россиян.

В ходе обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли роутер, два сим-бокса, компьютер, банковские карты, комплекты проводов и антенн.

Возбуждены уголовные дела по статьям 159 УК РФ «Мошенничество» и 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Молодого человека заключили под стражу.

мошенничество

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