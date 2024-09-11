В райцентре Бурятии энергетики сняли кота с электроопоры

Сотрудники РЭС в Гусиноозёрске сняли с электроопоры кота.История спасения усатого развернулась в паблике «Весь Гусиноозёрск» в соцсети. Сначала - накануне днём - появился тревожный пост о том, что домашнее животное сидит на столбе уже четвёртый день:«Помогите найти электрика, чтобы снять кошку с электростолба. Четвёртый день сидит, голодная. Куда только не звонили. Отвечают - не наша работа! Работники РЭС! Вы ждёте, когда кошка умрёт и упадёт на провода?».В комментариях пользователи начала предлагать способы решения проблемы. Одна из жительниц Гусиноозёрска предложила напугать кота и поймать на натянутый внизу плед.Тем временем, животное устало и сползло вниз на провода. Многие решили, что кота убило током. Однако позже выяснилось: с усатым всё в порядке, его спасла бригада РЭС.