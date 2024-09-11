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Улан-удэнец убил соседку из-за конфликта о заборе

Улан-удэнец убил соседку из-за конфликта о заборе
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Преступление произошло в частном секторе

В частном доме на улице Черёмушки в Улан-Удэ мужчина убил свою соседку. Расправа произошла из-за конфликта по поводу сломанного забора, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

- По данным следствия, 10 сентября около полуночи в гости к подозреваемому пришла соседка, с которой они стали распивать спиртные напитки. Спустя некоторое время поругались из-за давнего конфликта по поводу сломанного забора, - сообщили в следственном управлении.

В ходе ссоры хозяин дома нанёс женщине удары кулаками и табуретом по голове, а затем ножом – в грудную клетку и плечо. После спокойно лёг спать. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следующим утром, обнаружив её тело, мужчина позвонил в полицию и оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы.

Задержанный дал признательные показания. Скоро ему будет предъявлено обвинение в убийстве и решён вопрос об избрании меры пресечения. Следователь будет ходатайствовать о заключении под стражу.

убийство

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