В центре Улан-Удэ произошло тройное ДТП

Пострадали двое детей, в том числе годовалая девочка
Сегодня днём на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Возле Бурятского делового центра столкнулись «Тойота Ипсум», «Лада Приора» и «Тойота Приус».
- В результате ДТП медицинская помощь понадобилась двум несовершеннолетним пассажирам «Тойоты Ипсум» - девочке 2023 года рождения и мальчику 2011 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Точную причину аварии установят в ходе проверки.
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Пострадали двое детей, в том числе годовалая девочка
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