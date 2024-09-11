В центре Улан-Удэ произошло тройное ДТП





Сегодня днём на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Возле Бурятского делового центра столкнулись «Тойота Ипсум», «Лада Приора» и «Тойота Приус».- В результате ДТП медицинская помощь понадобилась двум несовершеннолетним пассажирам «Тойоты Ипсум» - девочке 2023 года рождения и мальчику 2011 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Точную причину аварии установят в ходе проверки.