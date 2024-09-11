В Улан-Удэ пострадавший на стадионе ребёнок отпущен на амбулаторное лечение

В одном из улан-удэнских пабликов недавно появилась тревожная новость, что пятиклассник разбил голову, качаясь на футбольных воротах на школьном стадионе. Отмечалось, что случилось это во время перемены.
Также в паблике сообщили, что ребёнка забрала скорая.
В Детской республиканской клинической больнице «Байкал-Daily» прокомментировали инцидент.
- Осмотрен в приёмно-диагностическом отделении и отпущен домой на амбулаторное лечение, - сообщили в медучреждении.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё один инцидент на школьном стадионе произошёл на прошлой неделе в селе Орлик Окинского района. Там на 10-летнего мальчика упали металлические футбольные ворота; ребёнок получил травму головы.