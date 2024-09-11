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Житель Бурятии украл деньги у знакомого, когда пользовался телефоном

Житель Бурятии украл деньги у знакомого, когда пользовался телефоном
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его приговорили к принудительным работам

Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в краже денег с банковской карты. Мужчина перевёл сбережения приятеля, когда тот дал ему свой телефон во временное пользование. Потерпевшему причинён значительный материальный ущерб.

В судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном раскаялся, возместил причинённый ущерб.

Суд приговорил его к принудительным работам.

- Суд, изучив материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы, посчитав, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы суд пришёл к выводу о замене наказания в виде лишения свободы на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ принудительными работами, на срок 1 год, с удержанием 10% из заработной платы осуждённого в доход государства, - сообщает Закаменский районный суд.

Приговор суда в законную силу не вступил.

суд приговор кража

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