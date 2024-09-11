Житель Иркутска получил сильные ожоги на пожаре в квартире

Ночью 10 сентября в Иркутске произошёл пожар в трёхэтажном кирпичном доме на улице Сергеева. Горела квартира на первом этаже. В результате сильно пострадал 31-летний собственник жилища.Сообщение о возгорании поступило от очевидцев в 23:51. Через несколько минут к месту прибыли пять единиц пожарно-спасательной техники и 18 человек.В доме коридорного типа дым быстро распространялся. Самостоятельно удалось эвакуироваться 10 жильцам, ещё 10 спасли прибывшие пожарные: людей вывели, надев им на головы специальные спасательные устройства.- На улице возле дома был обнаружен собственник горевшей квартиры, получивший ожоги головы и туловища. Бригадой скорой он был доставлен в городскую больницу в тяжёлом состоянии, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Около 25 минут потребовалось на ликвидацию открытого огня. Квартира повреждена по всей площади. Условием развития пожара стало позднее его обнаружение.Причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём при курении.