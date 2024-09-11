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Житель Бурятии обругал полицейских и получил штраф

Житель Бурятии обругал полицейских и получил штраф
Происшествия, 
Он отказывался проследовать в отдел полиции

Закаменский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении мужчины, который оказал неповиновение сотрудникам полиции.

Житель района отказался проследовать в отдел полиции для разбирательства по его появлению в общественных местах в состоянии опьянения.

Он хватал сотрудников за форменное обмундирование, при посадке в служебную машину упирался, выражался нецензурной бранью в адрес полицейских, на их неоднократные требования прекратить противоправные действия не реагировал.

При рассмотрении дела мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся.

Постановлением Закаменского районного суда он признан виновным, подвергнут наказанию в виде штрафа в 2 000 рублей.

Как сообщили в суде, постановление пока не вступило в законную силу.


полиция неповиновение

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