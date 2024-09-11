В Бурятии жилой дом сгорел из-за ветхой проводки

Днём 10 сентября в улусе Бургуй Закаменского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме.- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём были охвачены крыша дома и пристроенная к нему веранда. Возгорание было потушено менее чем за час. В результате пожара полностью сгорели крыша дома на площади 58 кв.м. и веранда на площади 21 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Пострадавших нет: жильцы дома эвакуировались до прибытия пожарных.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание ветхой электрической проводки, которая не выдержала напряжения при работе нескольких электроприборов.