Пенсионер из Читы перевёл мошенникам почти 24 миллиона рублей

69-летний житель Читы обратился в полицию и сообщил, что перевёл неизвестным 23 млн 970 тысяч рублей.Мужчина общался по телефону с мошенниками в течение нескольких дней. Сперва позвонила женщина, представилась сотрудницей Пенсионного фонда и заявила, что при назначении ему пенсии остались неучтёнными 1,5 года трудового стажа. Она предложила записать его на приём для перерасчёта. Потерпевший согласился и назвал несколько кодов из смс-сообщений.По словам пенсионера, позже он понял, что одно из них было отправлено с портала госуслуг. Испугавшись за безопасность личного кабинета, он решил связаться с порталом.В интернете он нашёл поддельный номер службы поддержки портала и позвонил по нему.Мужчина на другом «конце провода» подтвердил, что он с «Госуслуг». А для решения проблемы посоветовал обратиться в Центробанк, продиктовав номер «специалиста». А тот, в свою очередь, сообщил о взломе «личного кабинета» и направил его якобы к сотруднику полиции, также озвучив номер.Используя известные схемы со «списанием денег мошенниками» и «несанкционированным оформлением кредита», аферисты убедили читинца обналичить имеющиеся на счетах почти 24 миллиона рублей и перевести их через банкомат на указанные ими банковские карты. Всего он выполнил свыше 50 банковских операций.- Лишь после случившего мужчина рассказал об этой истории сыну, который предположил, что пенсионера обманули мошенники, и посоветовал обратиться в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.По факту мошенничества, совершённого в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.