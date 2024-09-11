В Улан-Удэ приятели украли 10 бутылок алкоголя

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемых в краже алкоголя из магазина.- Днём сработала кнопка тревожной сигнализации в продуктовом магазине в одном из торговых центров. Прибывший наряд Росгвардии вместе с работниками службы безопасности задержали мужчину, подозреваемого в краже. По камерам видеонаблюдения было установлено, что утром задержанный совершил кражу нескольких бутылок алкоголя. Затем днём вернулся в магазин и совершил повторную кражу, но был задержан на месте преступления, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.Задержанный - 47-летний мужчина без определённого места жительства. Его, а также сообщников доставили в полицию.Со слов задержанного, кражи они совершали свободным доступом с полок в магазине, складывая украденное свои рюкзаки. Похищенные 10 бутылок алкоголя (общей стоимостью более 3 тысяч рублей) они выпили.По факту кражи, совершённой группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело.