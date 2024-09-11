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В Бурятии нашли одного из трёх заблудившихся в лесах мужчин

В Бурятии нашли одного из трёх заблудившихся в лесах мужчин
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Один из них пропал восемь дней назад

Накануне, 10 сентября, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы нашли потерявшегося на Пыхте мужчину.

Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, 39-летний мужчина ушёл в лес за грибами, но в тот же день заблудился. Приехавшие на перевал Пыхта спасатели обследовали 1,5 километра леса. Вечером того же дня они нашли потерявшегося в удовлетворительном состоянии. В медицинской помощи он не нуждался.

Также продолжаются поиски ещё двух человек, пропавших в лесах Тарбагатайского и Мухоршибирского районов.

В Мухоршибирском районе, вблизи села Калиновка, потерялся 65-летний мужчина. Известно, что 10 сентября вблизи леса сломался его трактор.

Накануне спасатели обследовали 6 км леса, но пока без результата.

Продолжаются поисковые работы в Тарбагатайском районе, где ещё восемь дней назад в лесу вблизи Верхнего Саянтуя заблудился 72-летний пенсионер.

- За прошедшие дни спасатели провели обследования более 250 км лесного массива и прилегающих троп и дорог, но пропавший мужчина не найден. В поисковых работах задействованы сотрудники полиции, родственники, добровольцы из числа местного населения и поисковый отряд «ЛизаАлерт», - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
пропавшие без вести спасательная операция

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