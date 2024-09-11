В Бурятии обновили дорожную разметку и знаки после вмешательства прокуратуры



Руководитель управления региональных автомобильных дорог республики получил прокурорское представление. После этого в Петропавловке установили 11 дорожных знаков и нанесли семь дорожных разметок.









Прокуратура Джидинского района проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и выявила нарушения в селе Петропавловка.Там на участках автомобильной дороги регионального значения обнаружили дефекты в виде износа дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход». Это провоцирует возникновение аварийных ситуаций и создаёт угрозу жизни и здоровья граждан, пояснили в прокуратуре Бурятии.