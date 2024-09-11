Житель Бурятии незаконно добыл золото на 3 млн рублей

Жителя Бурятии предстал перед судом за незаконное хранение и перевозку драгоценных металлов.Как следует из постановления Советского районного суда Улан-Удэ, осенью 2023 года мужчина добыл золото на реке в одном из районов республики. Позже мужчина планировал его сбыть, однако был задержан.Согласно материалам суда, у мужчины изъяли 14 слитков из драгоценных металлов – «серебра в золоте общей массой 541,4 г., содержащие химически чистое золото общей массой 521,09 г., химически чистое серебро 21,59 г.».Стоимость слитков составила более 3,1 млн рублей. Действия задержанного органом следствия квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК РФ, как незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершённые в крупном размере.Защитник нелегального старателя просил суд прекратить уголовное дело в связи с изменениями, внесёнными в уголовный закон.Как оказалось, федеральным законом внесены изменения, изменяющие понятие крупного и особо крупного размера применительно к ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе ст. 191 УК РФ.С момента вступления данного закона в силу, крупным размером признаётся стоимость, превышающая 3 миллиона 500 тысяч рублей. Данный закон начал действовать с 17 апреля 2024 года.- В соответствии со ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших преступное деяние до вступления такого закона в силу, - поясняется в постановлении суда.Таким образом, на момент поступления уголовного дела в суд преступность действий мужчины была устранена новым уголовным законом.Уголовное дело в отношении мужчины было прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления, а 14 слитков обращены в доход государства.