В Иркутской области задержали четырёх браконьеров с семью тушами косуль





В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области задержаны четверо мужчин по подозрению в незаконной охоте. У них изъяли семь убитых косуль.Ночью сотрудники полиции и охотоведы во время профилактического рейда на лесной дороге остановили для проверки внедорожник, адаптированный для поездок по труднопроходимой местности.В салоне автомобиля полицейские обнаружили охотничье снаряжение, а в багажнике – туши косуль.- Водитель и пассажиры иномарки изложили правоохранителям разные версии того, зачем отправились в лес с оружием: одни называли себя туристами, другие – охотниками на волка, якобы купившими дичь у местных жителей. Однако всё свидетельствовало о том, что животные были добыты недавно. Запутавшись в своих показаниях, браконьеры признались, что сами убили зверей, и показали места, где разделали их и оставили шкуры. При этом инцидент произошёл в период, когда охота на данный вид запрещена, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.Четверых задержанных в возрасте от 45 до 54 лет стражи правопорядка доставили в отделение полиции. У них изъяли оружие, автомобиль, охотничьи ножи, телевизор, системы навигации, рации, сигнальную ракетницу и другое снаряжение. Туши убитых животных передали на ветеринарную экспертизу. По предварительным данным, природному фонду причинён ущерб на сумму более 800 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Предварительное расследование продолжается.