Житель Бурятии умыкнул пиломатериал с чужого двора

Мужчина увёз украденное на автомобиле знакомого
В полицию в Баргузинском районе с сообщением о пропаже пиломатериала обратилась 54-летняя местная жительница. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.
Вскоре установили 50-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении строительных материалов.
Выяснилось, что мужчина приметил возле дома две пачки половой рейки длиною 2 метра, 6 пачек деревянного сайдинга длиной 2,5 метра. Позже он проник во двор потерпевшей и увёз чужой строительный материал на автомобиле знакомого.
Украденный материал житель района продал, деньги потратил. В содеянном он признался. Ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественной направленности.
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