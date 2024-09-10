Житель Бурятии умыкнул пиломатериал с чужого двора

В полицию в Баргузинском районе с сообщением о пропаже пиломатериала обратилась 54-летняя местная жительница. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.Вскоре установили 50-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении строительных материалов.Выяснилось, что мужчина приметил возле дома две пачки половой рейки длиною 2 метра, 6 пачек деревянного сайдинга длиной 2,5 метра. Позже он проник во двор потерпевшей и увёз чужой строительный материал на автомобиле знакомого.Украденный материал житель района продал, деньги потратил. В содеянном он признался. Ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественной направленности.Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.