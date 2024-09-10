10 сентября

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Житель Бурятии умыкнул пиломатериал с чужого двора

Житель Бурятии умыкнул пиломатериал с чужого двора
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина увёз украденное на автомобиле знакомого

В полицию в Баргузинском районе с сообщением о пропаже пиломатериала обратилась 54-летняя местная жительница. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.

Вскоре установили 50-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении строительных материалов.

Выяснилось, что мужчина приметил возле дома две пачки половой рейки длиною 2 метра, 6 пачек деревянного сайдинга длиной 2,5 метра. Позже он проник во двор потерпевшей и увёз чужой строительный материал на автомобиле знакомого.

Украденный материал житель района продал, деньги потратил. В содеянном он признался. Ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественной направленности.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.
кража

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